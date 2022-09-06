Uratu Göz'e ‘Sağlık Turizmi' belgesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Urartu Göz merkezine ‘Sağlık Turizmi Belgesi' verildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucusu Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, artık yurt dışından da hasta kabulüne başladıklarını ifade ederek, “Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde Sağlık Bakanlığından ‘Sağlık Turizm Belgesi'ni çıkaran ilk göz merkeziyiz. Bu sayede başta İran ve Irak'taki insanlar olmak üzere ülkemize bu hastaları davet edip, bu hastalarla ilgili tetkik ve ameliyat yapmaya başladık. Bunun için kliniğimizde iki eleman istihdam ettik. Urartu Göz olarak bundan sonra düzenli olarak hem Irak'a hem İran'a seyahat planlıyoruz” dedi.

Batıda yıllardır uygulanan sağlık turizminin bundan böyle Urartu Göz'de de yapılacağının altını çizen Yazıcıoğlu, “Sağlık Turizmi Belgesi çıkabilmek için dil yeterliliğinizin olması lazım. Ayrıca internet sitenizin ilgili dillerle çıkması gerekir. Bunun yanında bir sürü prosedürü var. Bu belge, mahalli idarelerden ziyade Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu yetki belgesi olmadan yabancı hastalara tetkik, tedavi ve ameliyat yapmak ülkemizde Sağlık Bakanlığı iznine tabidir. Biz de bunun onayını aldık. Hem istihdam sağlamış olduk hem ülkemize döviz kazandırdık hem o bölgedeki insanlar yakın mesafede hem de daha uygun fiyatla ve üst kalitede sağlık hizmeti alacaklar. Halkımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.