Usta öğreticilerden liseye kütüphane

Van Usta Öğreticiler Derneği tarafından Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphane açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Van Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Zühre Eyaz, derneğin yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kütüphanenin hayata geçmesinde emeği geçen Başkan Zühre Eyaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Öğrencilerin bilgilerini pekiştirmesi, geliştirmesi ve kitap okuma alışkanlığı kazanmasında kütüphanelerin ayrı bir yeri vardır. Ben bu çalışmanın, bir örnek olmasını ve daha fazla okulda kütüphane açılmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Van Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Zehra Eyaz ise bu çalışmaların devam edeceğini ve daha birkaç okulda kütüphane donatılarının hayata geçirileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından program açılış kurdelesinin kesilmesi ve kütüphanenin gezilmesi ile sona erdi.