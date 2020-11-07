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Usulsüz avlanan şahsa bin 713 lira para cezası kesildi

Van’da usulsüz avlanan şahsa bin 713 lira para cezası kesilirken, silahına da el konuldu.

Van'da usulsüz avlanan şahsa bin 713 lira para cezası kesilirken, silahına da el konuldu.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takoz takmadan avlanma yaptığı tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı. Vurmuş olduğu 1 Kınalı Keklik için 928 TL İdari Para Cezası ve 785 TL tazminat kararı alınırken, şahsın silahına da el konuldu.

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