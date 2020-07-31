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Üvercinka, Kurban Bayramı'nı kutladı

Van’da Üvercinka Coffee Terrace, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'da Üvercinka Coffee Terrace, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Üvercinka Coffee Terrace yetkilileri bayramların; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlar olduğunu ifade ederek, “Bayramlar; kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Zulmün, adaletsizliğin, savaşların olmadığı bir dünya temennisiyle başta ilimiz olmak üzere tüm insanlığın Kurban Bayramını kutluyoruz” dedi.

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