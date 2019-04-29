Uyuşturucu kaçakçıların akıl almaz yöntemi Mamba'ya takıldı

Van'da narkotik madde arama köpeği Mamba'nın da katıldığı operasyonda, bir tırdaki 6 adet bisikletin gövdesine zulalanmış 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van - Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 20 plaka sayılı bir tırda arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Mamba'nın da katıldığı detaylı aramada; araçta bulunan 6 adet bisikletin gövdesine zulalanmış toplam 4 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak O.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.