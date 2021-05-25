Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon

Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçıların buluşma noktasına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen şüpheli şahısların buluşma noktasına İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 3 çuval içerisinde 68 paket halinde 66 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.