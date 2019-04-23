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Uyuşturucu madde Cesur'a takıldı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamındayapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde arama köpeği ’Cesur’unda katılımıyla, Gevaş’ta 1 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamındayapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur'unda katılımıyla, Gevaş'ta 1 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, durduran yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrol ve aramada uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur'un tepki vermesi üzerine, mavi renkli el çantasında yapılan aramada 2 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.

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