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Uyuşturucu sevkiyatı Şila'ya takıldı

VAN (İHA) – Van’ın Edremit ilçesinde Şila isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde Şila isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit uygulama noktasında durdurulan bir tırda narkotik madde arama köpeği Şila ile arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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