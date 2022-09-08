İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucudan 14 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Van’da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Van'da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hapis cezası bulunan C.U. isimli kadın 7 Eylül 2022 günü İpekyolu ilçesinde yakalandı. JASAT ekiplerince gözaltına alınan C.U. isimli şahıs, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.


En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.

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