İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzaktan eğitimle hafız oldular

Van’daki Aişe-i Sıdıka, Hacı Murat Değer ve Halidiye Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler, korona virüsü nedeniyle online sistem üzerinden eğitimlerini tamamlayarak hafız oluyorlar.

Van'daki Aişe-i Sıdıka, Hacı Murat Değer ve Halidiye Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler, korona virüsü nedeniyle online sistem üzerinden eğitimlerini tamamlayarak hafız oluyorlar.


İpekyolu Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıdıka Kız Kur'an Kursuna devam eden kız öğrencilerden Gülsüm Akdoğan ve Özlem Güleryüz, hafızlık eğitimleri uzaktan eğitimle sürdürdü. Günlük derslerini uzaktan eğitim yoluyla veren hafızlar, son derslerini de tamamladılar. Hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri evlerinde ziyaret eden Kurs Yöneticisi Süheyla Türk ve beraberindeki Kur'an kursu öğreticileri, hafız kızlara İpekyolu İlçe Müftülüğü ve Aişe-i Sıddıka Kur'an Kursu öğreticilerince hazırlanan çeşitli hediyeler takdim etti.


Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin yapılacak sınava kadar günlük pekiştirme derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceğini söyleyen Kurs Yöneticisi Süheyla Türk, “Korona virüs salgını nedeniyle Kur'an kurslarımızda yüz yüze eğitim öğretime ara verildi. Biz de eğitim öğretim faaliyetlerimizi sosyal medya üzerinden devam ettirdik. Uzaktan eğitim sürecinin kendi içinde zorluklarının olmasına rağmen, öğrenci ve velilerin gayreti, öğreticilerimizin samimi çalışmaları sayesinde süreci avantaja dönüştürdük. Bu süreçte İl Müftü Yardımcısı ve İpekyolu İlçe Müftü Vekili Sacit Emiri'nin yaptığı katkı ve yönlendirmeleri bizleri cesaretlendirmiştir. En kısa sürede hafız öğrencilerimizi olması gereken yerlerinde, sınıflarında ve sırlarında görmek istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.