Üzerinden uçakların geçtiği sahil yolu tamamlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğine alternatif seçenek olan Sahil Yolu Projesi'ndeki çalışmalarına kar yağışıyla birlikte bu sezon ara vermiş oldu. Kent trafiğini rahatlatmak için yeni yollar, alternatif güzergahlar ve caddeler inşa eden büyükşehir belediyesi, Van'ın 50 yıllık sahil yolu hayalini de gerçekleştiriyor. Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 11 kilometrelik sahil yolu etabı çalışmaları tamamlandı. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunun 5 kilometrelik etabı ise hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yeniden devam edecek.

Uçakların geçişi heyecan veriyor

Van'ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturmayı hedefleyen sahil yolu, Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Ferit Melen Havalimanı pistine yakın bir alandan da geçiyor. Bir taraftan Van Gölü'nün doyumsuz manzarasının seyredildiği sahil yolu, üzerinden uçakların geçişi ise heyecan veriyor.

“Bir turizm alanı olacak”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, vatandaşın heyecanla beklediği sahil yolunun 11 kilometrelik etabının bitirildiğini, 5 kilometrelik etabının ise devam ettiğini belirtti. Sahil yolunun halkı denizle buluşacağı bir yol olacağını ifade eden Vali Balcı, “Sahil yoluyla Van'ımıza alternatif bir yol kazandırmış olacağız. Sadece sahil yolu yapmayacağız. Aynı zamanda sahilin 2 bin dönümlük kısmını da yaşam alanı yapacağız. Burası aynı zamanda bir turizm alanı olmuş olacak. Halkımızın dinleneceği, spor faaliyetlerini yapabileceği zarif ve güzel bir yer olacak. Yolun Van için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sahil yoluyla birlikte aynı zamanda çevre yolunun da yapımına devam edildiğini dile getiren Balcı, bu yolların bitimiyle kent trafiğinin tamamen rahatlayacağını kaydetti.