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Üzerine çığ düşen minibüsteki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33.

kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan 5'i sağ olarak kurtarılırken, 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.


Akşam saat 17.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki Bahattin Karagülle, Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüsteki diğer yolcuları arama çalışmaları sürüyor.

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