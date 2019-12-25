Uzman Dr. Songül Sağlam Zor: “PRP ve PES ile cildinizi onarın”

Dr. Songül Sağlam Zor, cildin onarımı için PRP ve PES tavsiyesinde bulundu.

PRP ve PES ile ilgili açıklamalarda bulunan Songül Sağlam Zor, “PRP kişinin kendi kanından trombosit yönünden zenginleştirmesi için bir takım işlemlerden geçirilmesidir. PES ise bu işlemin daha geliştirilmiş şeklidir. Kanın içine vitamin ve büyüme faktörleri ekleyerek cilt altına yapılır. Aynı şekilde saç dökülmesi için saç diplerine küçük iğnelerle enjekte edilir. Enjekte edilen bölgedeki kök hücrelerin uyarılarak aktif hale gelmesi ve aktif hücrelerin cilt gençleştirme anti-aging cilt etkisi oluşturmasıdır. Saç ve kaş dökülmesini önlemesi, cansız saçların güçlendirilmesi için PES işlemi önerilir. Kullanıldığı yerler ise; saç ve kaş dökülmesi, cilt gençleştirme, cilt lekeleri, kırışıklıklar, cildin daha canlı görünmesi, ciltteki yara izlerinin giderilmesidir” dedi.