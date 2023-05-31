Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir

Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulması önerisinde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, randevusuz şekilde ben taraması yapıldı. Deri kanserine dikkat çekmek gayesiyle yapılan taramada, başvuruda bulunan vatandaşların tüm vücut muayeneleri yapıldı, benleri tek tek incelendi ve şüpheli vakalar ise takibe alındı. Hastanede görevli Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Öztürk, Uzman Dr. Elçin Akdaş ve Uzman Dr. Betül Erdem tarafından vatandaşlar, cilt kanserlerinin en tehlikelisi olan ‘melanom' konusunda da bilgilendirildi. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için güneş kremi kullanımın önemine dikkat çeken uzmanlar, erken tespit edilmeyen melanomun ölümcül seyredebileceğini vurguladı.

“Şüpheli vakalar takibe alındı”

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, uygulamadaki gayelerinin deri kanserine neden olabilecek benlerin erken teşhisle tedavi edilebileceğine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Hastanede 3 hekimin gönüllü olarak tarama yaptığını ifade eden Sarıkaya, “Bir hafta öncesinde bu taramayı randevusuz yapılabileceğini duyurmuştuk. Bugün de yoğun bir başvuru oldu. Başvuru sonucu giderek büyüyen benler tarandı. Böylece şüpheli vakalar ise takibe alındı” dedi.

“Erken tanınmadığında ölümcül seyrediyor”

Cilt kanseri konusunda vatandaşı randevusuz ve ücretsiz olarak muayene ettiklerini dile getiren Cildiye Uzmanı Dr. Elçin Akdaş ise “Uygulamadaki gayemizde Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan deri kanserlerinin erken tanısının önemi ve deri kanserlerinden nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirmekti. Cilt kanserleri içerisinde en tehlikeli tür olan melanom, erken tanınmadığında ölümcül seyretmektedir. Ancak erken yakalandığında hayati bir risk taşımamaktadır. Lezyon çıkarıldıktan sonra hastalar koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmekte ve kontrol muayeneleri ile düzenli şekilde takip edilmektedir. Melanom, özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz kalındığı ve açık tenli bireylerin yoğun yaşadığı bölgelerde çıkmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde güneş maruziyetinin artmasıyla birlikte deri kanseri riski oldukça artmıştır. Burada kanserin vücuda yayılmadan erken tespit edilmesi ve korunma çok önemli olup taramayı da bu gayeyle gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Değişiklik gösteren benlere dikkat edilmeli”

Melanomun çoğunlukla normal deride ortaya çıktığını daha az sıklıkta ise önceden var olan benlerde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer önceden var olan bende şekil, boyut, renk değişikli, sınırlarında düzensizlik veya herhangi bir değişiklik olduğunda bu benlerin muhakkak bir dermatolog tarafından görünmesi gerekiyor. Vücudumuzda toplamda 50'den fazla, kollarında 20'den fazla ben olan, açık tenli, sarışın, mavi veya yeşil gözlü, çillenmeye yatkın bireylerde veya 18 yaşından önce su toplayan bir güneş yanığı geçiren kişilerde deri kanseri riski kat kat fazladır. Deri kanseri açısından riskli olan bu bireylerin belli periyotlarla bir dermatolog tarafından mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir.”

“Güneş ışınlarının tehlikeli olduğunun farkına vardım”

Vücudundaki benlerinden şüphelenen Halil Çavdar isimli vatandaş da “Baş bölgemdeki benlerden rahatsız oluyordum. Bu benlerin ne kadar masum olduğunu öğrenmek için hastaneye geldim. Güneş ışınlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve güneş kreminin de ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Özellikle benim gibi açık tenli ve güneş ışınlarına maruz kalan bireyler için muhakkak bu taramaları öneriyorum” şeklinde konuştu.