Uzmanlardan bayramda beslenme önerileri

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde ilke edinilmesi gerektiği belirten uzmanlar, bu noktada gerekli çalışmaları yaptıklarını söylediler. Özellikle açlık sürelerinin giderek uzadığı Ramazan dönemlerinde vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemini anlattıklarını ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, “Ramazan ayında dikkatli olup sonrasında ise ‘bir ay boyunca aç kalmışım, şimdi dilediğimi yerim' veya ‘kaybettiğim enerjiyi alayım, bayram sonrası toparlarım' gibi düşüncelerle yiyeceklere saldırmamak gerekir. Çünkü genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkışı ya da rahatsızlıklarının artışı bu dönemlere denk gelebilir. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan sindirim sistemine ve metabolizmaya aniden yüklenmek mide ve bağırsaklarda gaz sıkıntısına, diyareye (ishal), midede reflüye, safra kesesi hastalıklarının ortaya çıkışına, tansiyon yüksekliğine, şeker-insülin metabolizmalarının bozulmasına sebep olabilmektedir” dedi.

Bayram sabahı aileyle yapılacak kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda besin alınmasının önemli olduğuna vurgu yapan Budak, “Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, bağırsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz. Bayramda da her zamanki gibi 3 ana öğün 3 ara öğün şeklinde beslenmenin ötesine geçilmemelidir. Ancak Ramazan sonrası birden 6 öğün yapmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle ilk gün 3 öğün tüketmek yeterli gelebilir, sonrasında ara öğünlerle 6 öğüne ulaşmak daha sıkıntısız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayramların vazgeçilmezi olan tatlı ikramlarının vatandaşları zor durumda bırakabileceğini hatırlatan Budak, “Dost, arkadaş, aile ziyaretleri sırasında her gidilen yerde ikram edilen tatlılar zaman zaman zor durumda kalmanıza sebep olabilir. Bu nedenle varsa sütlü ve hafif tatlıları tercih etmeye çalışın, ikramları reddetmek konusunda sıkıntı yaşıyorsanız her gittiğiniz yerde minimum miktar tüketmeye çalışın. Bir porsiyonda 3 baklava var ise 1 tanesini tüketin. Böylece kimseyi kırmazsınız ve sizde zor durumda kalmazsınız. Bunun yanında mümkün olduğunca hareket ederek aldığınız fazla kalorileri yakmaya çalışın, ancak oruç tutulan bir aylık bir sürenin ardından bu sıcak günlerde hareket yapmak adına sağlığınızı bozmayın, dozu iyi ayarlayın. Günlük sabah 30, akşam 30 dakikalık yürüyüşler size destek olacaktır. Sebze meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın, aralarda meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık gibi sebze ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır. Bunun yanında sıcak yaz günlerinde ihtiyacınız olan sıvı ihtiyacı oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır. Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,5 -3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın” diye konuştu.