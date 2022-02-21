Uzmanlardan kaliteli bir yaşam için yoga önerisi

Van'ın ilk serbest ebesi ve yoga eğitmeni Nurgül Gönen, kaliteli bir yaşam isteyen herkese yoga yapmasını tavsiye ettiklerini ifade ederek, “Yoganın sağladığı ruhsal dinginlik hali; tansiyon, şeker ve stres kontrolüyle sağlıklı ve mutlu yaşama katkıda bulunmaktadır” dedi.

Yoganın bilinen Hint öğretisi olduğunu ifade eden yoga eğitmeni Nurgül Gönen, çoğu kişinin yogayı bir egzersiz çeşidi gibi algılayabildiğini söyledi. Yoganın bir din olmadığının altını çizen Gönen, “Yoganın bir din olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Yoga, bir öğretidir. İçerisinde bedeni çalıştıracak hareketler, nefesler, oturup zihnini dinleyeceğin meditasyon kısmı var. Bunlarla ruhun beslendiği bir öğretidir” dedi.

Yoga hareketlerinin bedene getirdiği zindelikle, kişinin zihinsel rahatlık ve ruhsal barışa doğru ulaşmaya çalıştığını dile getiren Gönen, “Ruhsal boyutta yoga, maddesel boyutta algıladığımız duyusal algılar ve bilginin ötesinde üst bir bilinç düzeyine doğru giden yoldur. Kişinin zihinsel ve ruhsal olarak iyi olması için bir kılavuzdur. Özellikle son yıllarda batı dünyasının da gündemine ‘zihinsel farkındalık' diye çevirebileceğimiz ‘mindfulness' olarak giren ve kişinin sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürebilmesi için yapması önerilen bir uygulamadır. Doğu dünyası ise bunu asırlardır uyguluyor ve öneriyor. Günümüzde yoga, spor salonlarda aerobik ve pilates gibi sporlara bir seçenek olarak da uygulanabiliyor ama yogayı diğer spor kollarından ayıran spiritual yaklaşımıdır. Yani sadece bedene değil, zihin ve ruha da hitap etmesidir. Yoga bilgeleri insanı; beden, zihin ve ruh üçlemesinin bir bütünü olarak tanımlar. Dolayısıyla yoga hareketlerinden yola çıkarak zihni ve ruhu arındırmak, huzura ve barışa kavuşturmak temel bir amaçtır. Yoga, ruh ve beden dinginliğine katkıda bulunan önemli bir araçtır. Yoganın sağladığı ruhsal dinginlik hali; tansiyon, şeker ve stres kontrolüyle sağlıklı ve mutlu yaşama katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yoga ile insanın kendine zaman ayırabildiğine dikkat çeken Gönen, “Yoga yaptığın zaman kendine zaman ayırıyorsun, topraklanıyorsun. Yoga; hayatın koşuşturması içinde kendine alan açmak, yorulan bedenini esneterek dinlendirmek, zihnini tüm düşüncelerden alıp bedenine nefesine doğru çekmektir. Bunu yaptığın zaman nefesler daha kaliteli oluyor ve sağlık kaliten artmaya başlıyor. Omurga bütünlüğümüzü koruma oluyor. Çünkü omurga bütünlüğümüz kadar sağlıklıyız. Zihnimizi başka uçuşan düşüncelerden alıp, kendimize odaklamış oluyoruz. Kendimizi görüyoruz. Böyle olunca da ruhsal sağlığımız iyi oluyor. Akciğer kapasitemiz artıyor ve daha berrak düşünceler oluşuyor” diye konuştu.

Herkesin yoga yapabileceğini de sözlerine ekleyen Gönen, “Bu dönemde, bu yaşantıda herkes yoga yapmalı. Bunun için esnek olmak, kadın veya erkek olmak, çocuk olmak önemli değil. Herkes yoga yapabilir. Beden bir fabrikadır ve yoga ile fabrikamıza ayar veriyoruz. Ruhumuzun, düşüncemizin, zihnimizin daha kaliteli şeyler çıkarmasını sağlıyoruz. Bu nedenle kaliteli bir yaşam için herkes yoga yapmalı diyoruz” ifadelerine yer verdi.