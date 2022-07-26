Uzmanlardan öğrencilere YKS tercihi tavsiyeleri

Van'da Rehber Öğretmen Lokman Tekin, üniversite tercih döneminin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek, kayıt yapacak olan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Üniversite kayıt işlemlerinin 22-24 Ağustos tarihlerinde yapılacağını hatırlatan Tekin, önceki yıllara göre sınava giren öğrenci sayısında artış olduğunu söyledi. 3 milyon 234 bin 318 kişinin sınava başvurduğunu belirten Tekin, ancak 35 bin 933 adayın başvurduğu halde sınava girmediğini, 96 bin 518 adayın ise sınav sonunda sıfır puan aldığını hatırlattı. Tercihlerde puanların yanılttığını ve başarı sırasına göre tercihlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Tekin, “Önceki yıllara göre başarı sıralamalarında çok fazla değişiklik olmayacaktır ama genel itibariyle başarı sıralamalarında düşüşler olacaktır. Baraj kaldırıldığı için matematik veya Türkçe testlerinden en az birinde 0.5 net yapan öğrenciler tercih yapabilecektir ve yerleşebilecektir. Tercih döneminde bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirme çok fazla olmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin ve velilerin, uzmanlara danışarak tercihlerini vermesi gerekiyor. Sonuçlar genel olarak beklediğimiz gibi. Olağan dışı herhangi bir sonuçla karşılaşmadık” dedi.

TYT puanıyla toplamda 512 bin 881; AYT puanlarıyla da toplamda 509 bin 164 öğrencinin kontenjanı bulunduğunu belirten Tekin, “Öğrenciler herhangi bir bölüme yerleşirlerse, kayıt yapmazlarsa bile, sonraki yıl OBP'lerinde yarı yarıya düşüş olacaktır. Bu yüzden sevmedikleri bölümleri ve üniversiteleri yazmamaları daha doğru olacaktır. Toplamda 24 tercih hakkı var. Adaylar, bu sayısı geçmeyecek şekilde, istedikleri kadar tercih yapabileceklerdir. Tercih, bir sanattır. Tüm detayların, objektif ve doğru bir şekilde öğrencilere ve velilere anlatılması, gösterilmesi lazım. Tercihlerin son halinin mutlaka veli, öğrenci ve uzman rehber öğretmen tarafından birlikte oluşturulması lazım. Biz kurum olarak haftanın 7 günü, Türkiye'nin her yerinden tercih hizmetimizi ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yıl, önceki yıllara göre daha yoğun geçiyor ve talep daha fazla. Her gün saat 09.00 ila 18.00 arası yüz yüze, saat 20.00 ila 24.00 arası ise online olarak tercih yapıyoruz. Ben bu anlamda emek veren tüm öğrencilere başarılar diliyor, gönüllerince bir yere yerleşmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.