Uzmanlardan sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Van'da Lokman Hekim Hayat Hastanesi Diyetisyeni Nafize Kalkan, sağlıklı beslenmede uygulamanın önemli olduğuna değinerek, “Sağlıklı beslenme şeker, kalp, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır” dedi.

Sağlıklı beslenmede uygulamanın önemini belirten uzmanlar, bu konuda vatandaşlara tavsiyelerde bulundular. Lokman Hekim Hayat Hastanesi Diyetisyeni Nafize Kalkan, sağlıklı beslenme ile ilgili doğru uygulamaların takip edilmesi ve güncel bilgilerin hayata geçirilmesinin sağlığı korumak ve geliştirmek açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Sağlıklı beslenerek formda bir vücuda ve zihne sahip olunabilir. Sağlıklı beslenerek genç ve dinç kalabilirsiniz. Sağlıklı beslenme şeker, kalp, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Sağlıklı beslenme, fiziksel ve mental performansı arttırarak kendinizden memnun olmanızı sağlar” dedi.

Sağlıklı beslenmeyi bilmenin her yaş grubundaki bireylerin yaşam kalitesini yükselttiğine dikkat çeken Kalkan, “Anne karnında gerçekleşen beslenme, bireyin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Annenin kordon kanı yardımı ile fetüse geçen besin öğelerinin kalitesi, bebeğin doğum ağırlığına ve sağlığına etki etmektedir. Yeterli ve dengeli beslenen anne adayının, sağlıklı bir bebek getirme şansı artar. Sağlıklı beslenemeyen bir anne adayının ise düşük yapma, ölü doğum, düşük ağırlıkta bebek getirme riskleri artmaktadır. Anne karnında yeterli beslenemeyen bir bebek dünyaya sağlıklı gelse bile oluşan gelişme geriliğini düzeltmek zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Bireyin beyin gelişiminin tamamlandığı ve fiziksel gelişiminin hızlı olduğu bebeklik döneminde ise sağlıklı beslenmesi çok önemlidir. İlk altı ay anne sütü ve daha sonra verilecek uygun tamamlayıcı besinler ile bebeğin gelişiminin ayına uygun olarak ilerlemesi mümkün olur. Çocukluk çağı, beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı dönemdir. Çocuk, bu dönemde ebeveynlerini rol model olarak belirler ve onları kendisine örnek alır. Bu nedenle ailenin beslenme alışkanlıklarının doğru olması çocuğun gelecek yaştaki dönemlerinde de sağlıklı beslenmesine olanak tanır. Bu yaş döneminde, fiziksel ve mental gelişimin yeterli olması için sağlıklı beslenme kesinlikle gereklidir. Ergenlik döneminde, hızlı fiziksel gelişimin gerçekleşmesi için sağlıklı beslenme önem taşır. Bu yaş grubundaki bir bireyin yaşadığı süreçte, besin tüketiminin değişmesi (azalma veya artış) söz konusu olabilir. Son dönemlerde gençler arasında yeme bozukluğu hastalıkları da (anoreksi, bulimia) sıkça gözlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı gençlerin sağlıklı beslenmesi sağlanmalıdır “ dedi.

Anne adaylarının ve emziren annelerin, hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini ifade eden Kalkan, “Bebek hem anne karnında iken hem de anne sütü ile beslenirken annenin kaynaklarını kullanır. Annenin vücudunda yer alan depoların korunması ve aynı zamanda bebeğin yeterli beslenmesi için sağlıklı beslenme ilkelerine uygun beslenme kesinlikle gereklidir. Yetişkinlerde de doğru besinleri seçmek ve doğru miktarlarda tüketmek son derece önemlidir. Son yıllarda, görülme sıklığı giderek artan şeker, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok önemli sağlık sorunu beslenme tarzı ile ilişkilendirilir. Günümüzün diğer önemli sağlık sorunu ise obezitedir. Şişmanlık, yaşam kalitesini düşüren ve hastalıklara yakalanma riskini arttıran bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı beslenme ve diğer sağlık uygulamaları ile artan yaşa rağmen formda ve dinç kalmak mümkün olur. Bu kapsamda basit karbonhidratları azaltarak, öğünlerinizin glisemik indeksini düşürün. Doymuş yağ tüketimine son verip protein kaynaklarını doğru kullanın. Hayatın kaynağı olan suya gerekli özeni gösterin ve tuz tüketiminde aşırıya kaçmayın” ifadelerine yer verdi.