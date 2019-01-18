Uzmanlardan yarıyıl tavsiyeleri

Van'daki Kavram Temel Lisesi Müdürü ve Rehber Öğretmen Lokman Tekin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da yarıyıl tatili başladı. Bugün Van'da karnesini alan 310 bin 911 öğrencinin yarıyıl tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden uzmanlar, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini söylediler. Öğrencilerin öncelikle kendilerini suçlayacak hiçbir düşünceye girmemeleri gerektiğini ifade eden Kavram Temel Lisesi Müdürü ve Rehber Öğretmen Lokman Tekin, “Karneleri ve başarı durumları ne olursa olsun öğrencilerin durumlarını iyi analiz etmeleri, varsa eksikliklerini buna göre tamamlamaları gerekir. İlkokul öğrencilerinin bol bol oyun oynamaları, ancak günde bir adet öykü okumaları iyi olur. Ortaokul, lise birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin gördükleri konuları, kısa çalışma süreleriyle tekrar etmeleri; 8'inci sınıf ve lise üçüncü sınıf öğrencilerinin biraz daha yoğun çalışmaları önemlidir. Ancak lise son ve mezun öğrencilerinin, iyi bir kamp programıyla tatillerini değerlendirmeleri şarttır. Sınavlara hazırlanan bu gruptaki öğrencilerin, kendi potansiyellerini en yüksek düzeyde kullanabilecekleri bir dönem. Bütün öğrencilere vazgeçilmez önerimiz ise, kitap okumalarıdır” dedi.

Açıklamalarında velilere de tavsiyelerde bulunan Tekin, “Öncelikle öğrencilerini çok iyi tanımaları gerekir. Neyi başarıp başaramadıklarını, seviyelerinin ne olduğunu iyi bilmeleri lazım. Çocuklarının karnesi iyi değilse; kızmak, bağırmak, ceza vermek yerine, çocuklarını dinlemelerini ve cesaretlendirmelerini öneriyoruz. Asla kıyaslama yapmamaları gerekir. Çocuğu en çok yıpratan ve psikolojisini bozan şey budur. Vazgeçilmez önerimiz ise, öğrencinizi koşulsuz sevin. Başarısı ve karnesi için değil de çocuğunuz olduğu için sevin. Ayrıca çocuklarımıza abartıcı bir ilgi de doğru değildir. Karnesi iyi diye hediyelere boğmak, her zamankinden daha fazla ilgi göstermek de doğru değildir. Onu koşulsuz ve karşılıksız sevmek, en doğrusudur” ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminin zorluklarına da değinen Müdür Tekin, “Eğitim sistemimizde öğrenci olmak çok zor. Bölgemizde ise bu daha da zor. Çünkü sosyokültürel yapımız farklı, eksikliklerimiz daha çok ve velilerin beklentisi yüksek. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını önemseyelim, ancak sağlıkları, güvenlikleri ve mutlulukları çok daha önemlidir” diye konuştu.