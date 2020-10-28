VAHATUDER Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi

Dernekte basın mensuplarıyla bir araya gelen VAHATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir, Kapıköy Sınır Kapısının Van ekonomisi üzerinde önemli bir katkısı olduğunu ifade etti. Kapıköy Sınır Kapısı'nın uzun süreden beri kapalı olduğunu dile getiren Tunçdemir, “Kapıköy Sınır Kapısı şubat ayından bu yana pandemi nedeni ile kapalı tutulmaktadır. O dönem salgının tüm dünyada yayılması nedeniyle birçok sınır kapısı ile birlikte Kapıköy Sınır Kapısı da tedbir amaçlı kapatıldı. İlk dönemler İran'da vaka sayısının hızlı artması nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı, geçen zaman içerisinde birçok sınır kapısı açılmasına rağmen bir türlü açılmadı” dedi.

Kapıköy Sınır Kapısının kapalı olmasının ekonomik kayıplara sebep olduğunu belirten Tunçdemir, “Kapıköy Sınır Kapısı sadece bir kesimi, bir sektörü değil; Van'da ve bölgede yüzlerce sektöre can veren bir ticaret, bir geçim kapısıdır. Geçtiğimiz yıllarda modernize edilerek daha büyük bir hüviyete kavuşan Kapıköy, sadece ithalat-ihracat değil, turizm anlamında da bir kapı olarak kullanılmaya başlamıştır. Kapıköy'ün son yıllardaki hareketliliği kentin ekonomisine can vermiş, yapılan yatırımların yüzde 80'i İranlı turistlerin oluşturduğu hareketlilik nedeniyle yapılmıştır. Kapının kapalı kalması; birbirinden önemli yatırımların gelmesine neden olan ve pandemi öncesinde ciddi bir çıkış yakalayan Van'ın, bu anlamda büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Pandemi şimdi artık tüm dünyanın yüzleştiği bir gerçek" diye devam eden Tunçdemir, "Birkaç aylık katı sınırlamalardan sonra tüm dünyanın belli tedbirler, önlemler ile hem mücadele edip hem günlük yaşamı devam ettirerek mücadele ettiği bir hastalık. Bu nedenle bizlerin de ekonomik çarkları dönmeli, ticareti devam etmeli” ifadelerini kullandı.