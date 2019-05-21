Vaiz Mustafa Sadıkoğlu'nun Van ziyareti

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Mustafa Sadıkoğlu, Van'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Mustafa Sadıkoğlu, ilk olarak Van İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti'yi makamında ziyaret ederek, Van'da yürütülen din hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Van İl Müftülüğünün hazırlamış olduğu program çerçevesinde birinci gün İl Müftüsü Vekili Sebahattin Kesti ile birlikte Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret eden Sadıkoğlu, daha sonra Hazreti Ömer Camiinde öğle vaazı vererek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, İpekyolu ilçesinde bulunan yatılı Kur'an kurslarını, Merkez İmam Hatip Lisesini, bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Muradiye ilçesinde bulunan kanaat önderleri, STK temsilcileri ve birim amirleri ile iftar programı gerçekleştiren Sadıkoğlu, programın ikinci gününde de Türkiye Diyanet Vakfı yükseköğrenim öğrencileri, sevgi evlerinde bulunan çocukları, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ettikten sonra müftülük personeli ile birlikte ilçe müftülüğünde çalışan şehit ve gazi yakını personel ve aileleriyle iftar programında buluştu.

“Ramazan Buluşmaları” programı kapsamında Van'da olmaktan çok mutlu oyduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hepinize selamlarını getirdim. Bu yıl Ramazan ayı temamız ‘Ramazan ve İnfak' ve aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfımızın başlattığı ‘Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin' projesidir. Bu noktada verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz çabalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.