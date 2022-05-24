İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde vakaya giden ambulansın belediye aracı ile çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.


Edinen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.