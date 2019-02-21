Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulundan bir başarı daha

Van'da son yıllarda yerel ve ulusal düzeyde elde ettiği başarılarla adından oldukça söz ettiren Vali Ali Cevdet Bey Ortaokulu sıra dışı bir başarıya daha imza attı.

Geçtiğimiz yıl okul bünyesinde kurulan kız ve erkek hokey takımları ilk yılında Van'ı ve bölgeyi üç defa ulusal düzeyde temsil etme hakkı kazanmıştı. Son olarak Malatya'da yapılacak olan Türkiye Analig Hokey müsabakalarına davet edilen ekip, hem erkeklerde hem de kızlarda Van'ı temsil eden ilk ekip unvanını kazandı. Yapılan müsabakalar sonunda kız ve erkek takımları gruplarında üçüncülük elde etti. Yakın zaman önce kurulmasına rağmen uzun bir yol kat eden kız ve erkek hokey takımı, federasyon yetkililerinden de tam not alarak fair-play ödülüne layık görüldü.

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan takım antrenörü Sercan Karaca, “Başarı için disiplin içinde ve sıkı çalıştık. Bundan sonra tempomuzdan asla taviz vermeden daha büyük başarılar için uğraşacağız. Sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Kısa zamanda bu kadar yol kat etmemiz, turnuvanın en çok konuşulan konusu oldu'' dedi.

Okulun emektar Beden Eğitim Öğretmeni Cevher Kaplan ise, “Son 4 yıldır futbol, halk oyunları, hokey, kayak, yürüyüş olmak üzere birçok dalda il ve bölge şampiyonlukları dışında Türkiye dereceleri elde ettik. Hedefimiz başarıyı kalıcı hale getirmek, sportif anlamda bir kültür oluşturmaktır'' diye konuştu.

Vali Ali Cevdet Bey Okul Müdürü Öner Çayırlı ise, “Uzun süredir yaptığımız çalışmalar neticesinde akademik, sosyal ve kültürel anlamda çok iyi işlere imza attığımıza inanıyorum. Bu yıl da çalışmalarımızın meyvesini toplamaya başladık. Burada sadece okulumuzu değil Van'ı ve bölgemizi en iyi şekilde temsil ettik. Sırada daha büyük başarılar var. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.