Vali Balcı: “Bol bol kitap okuyun”

Yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Baycı, “Sevgili öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi boyunca ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların sonucunda karnelerinizi aldınız. Karne heyecanınıza içtenlikle katılıyor, sizleri tebrik ediyorum. Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin. Başarının yolu herkese açıktır, yeter ki siz hedefinizi doğru tespit edin ve ona göre planınızı yapın. Eğitimde yeniliğe, gelişime ve dinlemeye her zaman açık olun. Düzenli, disiplinli ve planlı çalışan insanlar, içinde bulundukları şartları değiştirerek mutlaka iyi bir yere gelecektir. Çalışma azminiz ve motivasyonunuz hiçbir zaman sönmesin. Bol bol kitap okuyun. Kitaplar en iyi arkadaşınız olsun” dedi.

Mesajında öğretmenlere de seslenen Vali Balcı, “Saygıdeğer öğretmenler, bilgiyle nesiller inşa ederek geleceğimize tohumlar serpen kıymetli öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımızda var olan cevherleri hassasiyetle işliyorsunuz. Bir hayat biçimine dönüşmüş mesleğinizi icra ederken ortaya koyduğunuz fedakârlıklarla nice başarıların altında sizin emekleriniz var. Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Sizleri en yakın çalışma arkadaşlarım olarak görüyor ve fedakâr çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Velilerin çocuklarını sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmemeleri gerektiğini söyleyen Vali Balcı, “Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.