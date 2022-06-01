Vali Balcı: “Kültür, sanat ve edebiyata destek vereceğim”

Ozan Balcı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

İl Müdürü Erol Uslu, müdür yardımcıları ve personel tarafından karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, personelle tek tek tanıştıktan sonra Müdür Erol Uslu'dan ilin turizm ve kültür yatırımları, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Van'da kültür, sanat, edebiyat gibi faaliyetleri geliştirmek için her türlü desteği vereceğini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, "Şehrimizdeki kültürel, sanatsal ve edebiyata ilişkin faaliyetleri desteklemekten, altyapılarını hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü bu tür faaliyetler şehri geleceğe hazırlar, genç nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlar. Van doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir ve çok büyük zenginlik içeriyor. Biz bu potansiyeli açığa çıkarmak için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Türkiye'nin en zengin kitaplıkları Van'da olacak

Şairler, yazarlar, kültür ve sanat adamlarını çok önemsediğine dikkat çeken Vali Dr. Ozan Balcı, şöyle konuştu:

“Van'ı kitabın başkenti yapacağız. Hedefimiz, şehrimizin Türkiye'nin en zengin kitaplıklarının olduğu, çocuklar ve gençler tarafından en çok kitap okunan il olması. İl ve ilçe halk kütüphaneleri, bebek ve çocuk kütüphaneleriyle fonksiyonel kütüphaneler inşa edeceğiz. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı yazarlar, şairler ve kültür sanat adamlarıyla buluşturacağız."

Ziyarette Vali Dr. Ozan Balcı'ya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu eşlik etti.