Vali Balcı: "Van'ı bir numara yapacağız”

Projenin açılış toplantısı Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Otelinin konferans salonunda yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, vatanı ve milleti sevmenin çevreye duyarlı olmayı gerektirdiğini belirtti. Van'ı sıfır atık konusunda en iyi kent haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Vali Balcı, "Çevreyi kirletmememiz lazım. Börtü böceğe zarar vermememiz gerekiyor. Bunu yaşam prensibi haline getirmeliyiz. Başka türlü de Van Gölü'nü, teneffüs ettiğimiz havayı, meralarımızı, ırmaklarımızı koruyamayız. Bu nedenle çevreyi koruma bilinci iyi bir insan olmayla da alakalıdır. Şu ana kadar yaklaşık 100 kamyon ve 20 büyük araçla Van Gölü'nü temizliyoruz. Erciş tarafından da çalışmayı başlattık. İlçelerde 6 katı atık toplama tesisi yapıyoruz. Oralarda ırmaklar, nehirler kirlenmeyecek. 3 taşkın koruma projesini hayata geçireceğiz. 1 milyon fidanlık kurduk ve ağaç yetiştiriyoruz. Daha çok çalışmamız lazım" dedi.

"Van'ı bir numara yapacağız"

Memleketi, milleti sevme adına Türkiye'ye örnek olmak gerektiğini dile getiren Balcı, "Okullar da dahil tüm kurumlarla el ele vererek bu işi yapacağız. Van Gölü'nü ve çevresini koruyacağız. Bu işi bugün başlatıyoruz. Devletimizin imkanlarını bu konuda kullanmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Bu işi çok önemsiyorum. Çocuklara, kadınlara, gençlere çok güveniyorum. Allah'ın izniyle Van'ı bir numara yapacağız" diye konuştu.

Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri katıldı.