Vali Balcı'nın babalar günü mesajı

Ozan Balcı, 19 Haziran Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Balcı Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Varlığı, duruşu ve cömertliğinden her zaman güç ve kuvvet aldığımız, zorda ve darda kaldığımız anlarda hep yanımızda bulduğumuz, şefkat, özveri, fedakarlık ve sabır timsali babalarımız en değerli varlıklarımızdır. Babalarımız, hayatımızın her anında, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Ailesinin mutluluğu, huzuru ve onurlu bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar, aynı zamanda aile için saygı, sorumluluk, güven ve güvence sembolüdür. Onlar tecrübeleri ve karşılıksız sevgileri ile hayatımızı şekillendirip yol gösterirken, bizim de babalarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekir. Babalarımızı sadece bir gün değil, her gün baş tacı ederek, her zaman yanlarında olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü uğrunda mücadele ederken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü en kalbî duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum” dedi.