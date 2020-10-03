Vali Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan 'susuz köye' ilk suyu verdi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 50 yıldır su sıkıntısı yaşayan ve eski adı ‘Susuz köy' olan Kuşdağı Mahallesine ilk arazi suyunu verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin pandemiden dolayı başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gürpınar ilçesinde de Van Büyükşehir Belediyesi çiftçinin desteklenmesi için sulama kanalları inşa ediyor. Yaklaşık 50 yıldır tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşayan ve Kürtçe adı Demgosni, yani ‘susuz köy' olarak bilinen 86 haneli mahalle suya kavuştu. Mahallelinin su sevincine ortak olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarım arazilerine ilk suyu verdi. Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ile Halil İbrahim Ateş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı Avukat Mehmet Yıldız ve Kuşdağı mahalle muhtarıyla birlikte 14 kilometrelik su kanalında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere 2020 yılında yapılan tarımsal hizmetleri değerlendirdi.

“2020'de 54 kilometre beton kanal yaptık “

Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl en fazla yatırım yaptıkları alanların başında tarımsal hizmetlerin geldiğini hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Mevsimsel şartlar çerçevesinde kanal temizliği ve yeni sulama kanalları inşa ettik. Van genelinde toplam 483 kilometre kanalın temizliği, 54 kilometre de sıfırdan kanal tamamlanarak hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızdan 4 sulama kanalı, 7 tane de güneş enerjili sondaj kuyusu da Doğu Anadolu Projesi (DAP) destekliydi. Bugün ilk suyunu açtığımız bu mahallemiz de tarım açısından elverişli yerlerdir. Burada toplam uzunluğu 14 kilometre olan bir sulama kanalını tamamladık. Bura başlayan kanalımız sayesinde aşağı gölette su toplanacak ve daha sonra da 3 ayrı yan kanalla bu su tarım arazilerine ulaşacak. İnşallah bundan sonra da mahallelimiz hem meyvecilik hem sebzecilikte ciddi bir varlık gösterecektir. Biz insanlarımızı kendi köyünde doyurabilecek çalışmalar yapmak için uğraşıyoruz. Bu projede görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir ve ilçe belediyesinin bu bölgede ciddi çalışmaları olduğunun altını çizen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, daha önce söz verdikleri hizmetin yerine getirilmesi ile mutluluk duyduklarını vurguladı. Toprakların artık suyla buluşacağını belirten Milletvekili Arvas, Mahalleliye hayırlı olsun temennisinde bulundu.

2009 yılında AK Parti ilçe Başkanlığı görevini yürütürken mahalleyi ziyarette 6 sorunun kendilerine iletildiğini ve bu 6 sorundan 5'ini çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise geriye kalan su sorunun ise o dönemde çözemediklerinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ile bu sorunun da artık çözüldüğünü belirten Başkan Tanış, Van genelinde yapılan 54 kilometrelik sulama kanalının 28 kilometresinin tarım ve hayvancılık bölgesi olan Gürpınar'a yapılmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade etti.

Daha sonra konuşan Kuşdağı Mahalle Muhtarı Şahabbetin Irtak ise kendilerini yarım asırlık bir dertten kurtaran Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek bugüne kadar suyla buluşmamış 55 hektar alanın da artık suya kavuşacağını sözlerine ekledi.

“Kürtçe tabelaların kaldırılması söz konusu değil”

Vali Bilmez, Kürtçe Mahalle isim tabelalarının kaldırıldığı iddialarına tabela üzerinde yanıt verdi. Mahalle girişinde vatandaşla sohbet eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, geçtiğimiz günlerde Kürtçe mahalle isim tabelalarının kaldırıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Vali Bilmez, "Burada da gördüğünüz gibi Kürtçe tabelaların kaldırılması söz konusu değil. Sadece yıpranan, eskiyen mahalle isim tabelalarını yenileyerek standartlara uygun hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.