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Vali Bilmez, arıtma tesisini inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımı devam eden Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında temeli atılan ve kentin uzun yıllar atık su ihtiyacını karşılayacak olan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenen tesisi Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili daire başkanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen Vali Bilmez, yürütülen çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.


Daha sonra Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Akköprü Mahallesi'nde bulunan asfalt şantiyesi ile İskele Mahallesi'nde bulunan araç hurdalığına giden Vali Bilmez, burada da incelemelerde bulundu.

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