Vali Bilmez Başkale'de

Sabah saatlerinde Başkale ilçesine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek ile birlikte giden Vali Bilmez'i Kaymakam Asım Solak ve kurum müdürleri hükümet konağı önünde karşıladı. İlk olarak kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Asım Solak ilçenin genel durumu hakkında Vali Bilmez'e slaytlar eşliğinde bilgi verdi. Sunumun ardından Kaymakam Solak, Vali Bilmez'e günün anısına Türk bayraklı plaket takdim etti.

Vali Bilmez, buradan Başkale Adliyesine geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir'den ilçedeki adli durumla ilgili bilgi aldıktan sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez, polisin sorumluluk alanı ile ilgili bilgilendirildi. Emniyet sosyal tesislerinde polislerle sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra 6. Hudut Tugay Komutanlığına geçti.

Askeri manga tarafından karşılanan Vali Bilmez, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip Hudut Tugayının ziyaret defterini imzaladı. Başkale 6. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali Bilmez'in sonraki ziyaret yeri, İlçe Jandarma Komutanlığı oldu.

Buradaki karşılamanın ardından askerlere hitap eden Vali Bilmez, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Burada gördüğüm manzara beni mutlu etti. Arkadaşlarımızın morali oldukça yüksek. Bu sınır bölgesinde hem kentin asayişinde, hem de köylerimizin asayişinde memleketi kale gibi koruduğunuza şahit oldum. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrası Vali Bilmez, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla yapılan toplantının çok önemli olduğunu anlatan Vali Bilmez, bölgenin terörden dolayı büyük sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Bu bölgenin hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “El ele verip burayı huzur içinde yaşanır bir hale getireceğiz. Memleketimizi geliştireceğiz. Sizlere çok görev düşüyor. Çünkü muhtar köyünde, mahallesinde kaymakam, vali, Cumhurbaşkanını temsil eden kişidir. Köylünün de temsilcisidir. Muhtarlara büyük sorumluluklar yüklenirken, sosyal hakları da iyileştirilmiştir. Buradaki sorunları elbirliğiyle çözeceğiz. Özellikle terör bu bölgeye çok büyük zarar veriyor. Buranın sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Burada işsizliğin sebebi de terör. Çünkü buraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarına devlet her türlü desteği veriyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle buraya yatırım yapmıyorlar. Devletimiz terörle her yönden mücadele ederken, vatandaşlarımızı da şefkatle kucaklıyoruz. Bizim artık terörü değil: sınır kapısını, 32 Virajda yapılan tüneli konuşmamız lazım. Hepimiz gençlerimize, memleketimize, köyümüze, mahallemize sahip çıkalım. İnşallah bir daha sıkıntılı günler geri gelmeyecek” dedi.

Vali Bilmez, konuşmasının ardından muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya katılan kamu kuruluşları müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları da, kendileriyle ilgili talep ve sorunları not aldı.

Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, esnaf ve Başkale Belediyesi Kadın Emeği Pazarına yapılan ziyaretin ardından il merkezine döndüler.