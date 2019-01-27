Vali Bilmez, belediye hizmetlerini incelemeye devam ediyor

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde idari bina, araç bakım atölyeleri, 48 adet peron, yedek parça ve lastik depoları ile kaporta-boya atölyelerinin yer aldığı otobüs kalkış noktasını inceledi.

Daha sonra içerisinde 14 atölyenin bulunduğu Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı yerleşkeyi gezen Vali Bilmez, burada çalışanlarla sohbet ederek, yapılan işlerle ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, makine ikmal yerleşkesinde bulunan Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığına bağlı aşevinde de incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'e genel sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Ülker Cem Kaplan ile Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu ve Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu eşlik etti.