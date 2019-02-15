Vali Bilmez: “Biz muhtarlardan sadakat bekliyoruz”

Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine giden Vali Bilmez'i Kaymakam Harun Yücel ve kamu kurum müdürleri hükümet konağı önünde karşıladı. Vali Bilmez, ilk olarak Kaymakam Yücel'in makamına geçerek, ilçenin genel durumu ile ilgili sunum eşliğinde bilgilendirildi. Daha sonra aynı bina içerisindeki adliyeyi ziyaret eden Vali Bilmez'e Cumhuriyet Savcısı Selçuk Özbey tarafından ilçenin adli durumu ile ilgili bilgi verdi.

Vali Bilmez, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Emniyet Müdüründen polisin sorumluluk alanı ile ilgili bilgi alan Vali Bilmez, buradan da İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından karşılanan Vali Bilmez, askeri mangayı selamladıktan sonra, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Bilmez'e, İlçe Jandarma Komutanı tarafından jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş durumu ile bilgi verildi.

Vali Bilmez, daha sonra ilçe kütüphanesi toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Vali Bilmez, muhtarların görev ve sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi. Vali Bilmez, muhtarlardan beklentilerinin de çok olduğunu ifade ederek, “Devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yapan muhtarlara biz de çok değer veriyoruz. Bundan dolayı muhtarların sosyal haklarında büyük iyileştirmeler yapıldı. Biz muhtarlardan sadakat bekliyoruz. Devlet vatandaşa hizmet için var. Vatandaşlar devletten her türlü hizmeti isteme hakkına sahiptir. Ancak buralara hizmetin gelebilmesi için öncelikle güvenlik sorununu çözmemiz gerekir. Eğer buralarda güven ve huzur sağlanırsa, buralara yatırım gelir, işsizlik biter, hizmet gelir” dedi.

Toplantı sonunda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek bol bol sohbet etti. Bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip sıkıntılarını dinleyen Vali Bilmez, son olarak Ünseli Mahallesi'nde kaymakamlık tarafından geleneksel Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Atayurt projesi kapsamında kurulan otağları ziyaret etti. Otağların bulunduğu alanın girişinde atlı Kırgızlar tarafından karşılanan Vali Bilmez, burada incelemelerde bulundu.

Bir otağın içerisinde çay içip, Kırgızların geleneksel çalgısı Kopuz dinleyen Vali Bilmez, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Bilmez'e Muradiye ilçesi ziyaretinde; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, kamu kurum müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları eşlik etti.