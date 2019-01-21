Kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen Vali Bilmez; Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Vali Bilmez, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle tanıştı. Vali Bilmez'e toplantıda slaytlar eşliğinde ilin eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan projeler, devam eden ve ihale aşamasında olan projeler hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Yapılan sunumun ardından konuşan Vali Bilmez, eğitimin birinci öncelik olduğunu ve bu bölgenin kurtuluşunun eğitimle sağlanabileceğine dikkat çekti. Bu anlamda eğitimcilere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Bilmez, “Bu bölgenin terör ve cehaletten kurtulması eğitimden geçer. İyi yöneticilerle eğitimin kalitesi de artar. Onun için makamda oturan değil, alanda, okulları ziyaret eden yöneticilere ihtiyaç var. Sizler, sık sık okulları ziyaret edin, öğretmenlerin, öğrencilerin sıkıntılarını dinleyin. Öğretmenleri motive edin. Tek hedefimiz eğitim olmalı. Daha güzeli ortaya koymak için çaba göstereceğiz. Herkes taşın altına elini koymalı” dedi.

Vali Bilmez, toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretini tamamladı.