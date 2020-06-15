İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilmez devam eden çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak’ta devam eden çalışmaları inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İskele Caddesi ile Sağlık Sokak'ta devam eden çalışmaları inceledi.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol yenileme ve onarım çalışmaları ile alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla İkinisan, Cumhuriyet, Sıhke, Zübeyde Hanım ve Doğu caddelerinde bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, İskele Caddesi'ndeki çalışmalarda ise sona gelindi.


İskele Caddesi'ndeki bakım onarım çalışmaları ile Sağlık Sokak'taki yeni alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı. Alanda gezerek çalışmaları inceleyen Vali Bilmez'e Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.