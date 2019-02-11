Vali Bilmez: “Devlet vatandaşına eşit ve adil davranmak zorundadır”

Hiç kimsenin kimseden fazla bir hakkı yoktur. Devlet vatandaşına eşit ve adil davranmak zorundadır” dedi.

Sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i, hükümet konağı önünde Kaymakam Osman Doğramacı ve kurum müdürleri karşıladı. Buradan Kaymakam Doğramacı'nın makamına geçen Vali Bilmez'e sunum eşliğinde ilçenin genel durumu, kaymakamlık ve belediye tarafından yapılan yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler aktarıldı. Daha sonra Gürpınar Adliyesini ziyaret eden Vali Bilmez, ilçenin adli durumu hakkında bilgi aldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçe Jandarma Komutanının makam odasında ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez, jandarmanın sorumluluk alanı ile ilgili bilgilendirildi.

Daha sonra Vali Bilmez, Gürpınar'da görevli muhtarlarla kültür merkezi konferans salonunda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Osman Doğramacı selamlama konuşması yaptı. Daha sonra konuşan Vali Bilmez, Gürpınar'ın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu belirterek, ilçeye çok önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. İlçeye hizmetlerin sürmesi için birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini dikkat çeken Vali Bilmez, “Biz muhtarlarımıza çok önem veriyoruz. Burada sizleri dinleyip sorunları tek tek not ediyoruz. Taleplerinizi alacağız. Devlet millete hizmet için vardır. Vatandaş devletten her türlü hizmeti isteme hakkına sahiptir. Siz muhtarlar da devletin mahalle ve köylerde temsilcilerisiniz. Muhtar olarak sizlere çok görev düşüyor. Ama bizim de sizden beklentilerimiz var. Bu devlet ve bayrak üzerinde 82 milyonun hakkı aynıdır. Hiç kimsenin kimseden fazla bir hakkı yoktur. Devlet vatandaşına eşit ve adil davranmak zorundadır” dedi.

Bölgede işsizliğin çözülmesiyle birçok sorunun da çözüleceğini anlatan Vali Bilmez, özel sektörün bu bölgeye yatırım yapması için güvenlik sorununun ortadan kaldırılması gerektiğini dikkat çekti.

Toplantı, muhtarların sorunlarının dinlenmesiyle son buldu.

Vali Bilmez, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek, ilçenin asayişi ile ilgili bilgi aldı. Emniyet ziyareti sonrası Vali Bilmez, Gürpınar Başbulak mevkiindeki mesire alanında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'in sonraki durağı, Gürpınar Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, Aile Destek Merkezi, Uluğ Bey Çocuk Akademisi ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ferdi Sporlar Merkezi oldu. Burada incelemeler yapan ve gençlerle sohbet eden Vali Bilmez, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Burada hatıra fotoğrafı çektiren ve tabur komutanından bilgi alan Vali Bilmez, ilçe ziyaretini tamamladı.

Vali Bilmez'e Gürpınar ziyaretinde; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları da eşlik etti.