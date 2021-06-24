Vali Bilmez, Erek Caddesinde başlayan çalışmaları inceledi

Kentte trafiği rahatlatmak ve caddelerin cazibesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır geri plana atılan Erek Caddesinde yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların yapıldığı alana giden Vali Mehmet Emin Bilmez caddeyi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı'dan bilgi alarak, çalışmaları en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi. Cadde esnafıyla da bir ile bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Van AVM Kavşağı'ndan başlayıp Karşıyaka Beşyol Kavşağı'na kadar uzanan yaklaşık 1,6 kilometrelik caddede asfalt, yaya yolu, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı ve otomatik sulama sistemi yapılacak. Yine kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları da VEDAŞ tarafından yer altına alınacak.

“Cadde mevsim şartları göz önüne alınarak yenilenecek”

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak hazırlanan projede kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, yeşil dokuya da büyük önem verilecek. Yapılacak peyzaj çalışmalarının yanı sıra cadde boyunca yol kenarına çınar ağaçları, orta refüje ise ıhlamur ağaçları dikilecek. Trafiğin sıkışmaması adına ise çalışmalar tek yön halinde etap etap yapılacak.