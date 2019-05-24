Vali Bilmez gençlerle iftar yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Gençlik İftarı'na katıldı.

Edremit Su Sporları Merkezi bahçesinde düzenlenen programa kamu kurum ve kuruluşları amirleri, STK temsilcileri ve yaklaşık bin 500 genç katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Rabbim memleketimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eylesin. İslam coğrafyasında yaşanan tüm acılarında bu Ramazan ayı hürmetine son bulmasını niyaz ediyorum. Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul eylesin” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, bu yıl merkez ilçelerin yanı sıra Gevaş, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray'dan gençlerin de katıldığını ifade ederek, “Programımıza sporcu, gençlik merkezi üyeleri ve kredi yurtlar kurumunda kalan öğrenciler olmak üzere yaklaşık bin 500 gencimiz katılmıştır. Gençlik merkezleri olarak ikinci iftar programımızı Erciş ilçemizde, son iftar programımızı ise Çaldıran'da gerçekleştireceğiz. Ben bu anlamda katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, bu iftar yemeğimizin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, gençlerle çay içip bir süre hasbıhâl etti.