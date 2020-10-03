Vali Bilmez, Gürpınar'da pandemi denetimine katıldı

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile birlikte ilk olarak Gürpınar Kaymakamlığını ziyaret etti. Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, ilçede pandemi tedbirleri ve ilçenin son durumu ile ilgili Kaymakam Fatih Kayabaşı'ndan bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Bilmez, Gürpınar esnafını dolaşarak pandemi denetimi gerçekleştirdi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Bilmez, denetlemede esnafı ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından Gürpınar Belediyesine geçen Vali Bilmez, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'tan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Vali Bilmez, Gürpınar Yatağan mahallesinde bulunan Av. Mehmet Yıldız İlkokulunu ziyaret ederek okulda bulunan öğretmenlerle sohbet etti. Vali Bilmez, ilçeye yapılan yatırımları inceleyip yetkililerden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e Gürpınar ilçe ziyaretine Van Milletvekili Abdulahat Arvas eşlik etti.