Vali Bilmez: “Hastanede yatanların çoğu aşısız"

Korona virüs vaka oranıyla Türkiye'nin en iyi şehirleri arasında yer alan Van, aşı konusunda henüz aynı başarıyı yakalayamadı. Sağlık Bakanlığının 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı verilerine göre 9,48 olan Van, ikinci doz aşı oranıyla sarı kategoride yer alıyor. Salgınla mücadelede etkin rolü olan aşı konusundaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirten yetkililer, 2'inci ve 3'üncü doz aşılarını olmayanlar için aşı çağrısını yeniledi.

“İkinci doz aşıda istenilen ilerlemeyi kaydedemiyoruz”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ikinci doz aşıda yüzde 71 oranıyla sarı kategoride yer aldıklarını anımsattı. Aşıda henüz istenilen ilerlemeyi kaydedemediklerinin altını çizen Vali Bilmez, “Yüzde 75 olunca mavi oluyoruz. Vaka sayısı bakımında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen maalesef ikinci doz aşıda istenilen ilerlemeyi kaydedemiyoruz. Şuan da hastanede yatan pozitif hasta sayımız 30'un altında olurken, yoğun bakım ve entübe sayımız ise 10'nun altındadır. Bu anlamda durumumuz gayet iyidir” dedi.

“Hastanede yatanların çoğu aşısız”

Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Bilmez, “Hastanemizde yatan hastalarımızın hemen hemen hepsi aşı olmamış ve yahut 3'üncü doz hatırlatma aşısı olmayanlardan oluşuyor. Vatandaşlarımız mutlaka zamanı gelmişse hatırlatma dozlarını da olmaları gerekiyor. Hala aşı olmayan varsa bir an önce aşı olması gerekir” diye konuştu.