Vali Bilmez, hayvan barınağı ve hayvan pazarını inceledi

Van Valesi Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'ndeki Sıhke Gölü kıyısında 10 dönüm alan üzerine inşa edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki ameliyathaneler, kedi ve köpek bakım alanları ile rehabilitasyon merkezini gezen Vali Bilmez; Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu ve veterinerlerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu. Kedi ve köpek kafeslerinin bulunduğu alanları da dolaşan Vali Bilmez, burada ameliyat edilen ve yaralanan hayvanlarla yakından ilgilendi.

Merkezdeki incelemelerinin ardından Özalp yolu üzerinde eski hayvan meydanı alanında yeniden inşa edilen hayvan pazarına giden Vali Bilmez'i burada İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı İslam Bayram ve veterinerler karşıladı. 32 bin 405 metrekarelik alan üzerine kurulan pazarı gezen Vali Bilmez; küçük ve büyükbaş hayvanlar için hazırlanan alanları gezdi. Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez, çok yakında pazarı vatandaşların hizmetine açacaklarını söyledi.