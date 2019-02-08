Vali Bilmez: "HDP'yi örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak görüyoruz”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “HDP'yi Türkiye partisi olamamış, örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak görüyoruz” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle hakkında bilgi aldı. Kılınan cuma namazının ardından mahalle halkıyla bir araya gelen Bilmez, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Van bölgesinin asayiş açısından sıkıntı yaşadığını ifade eden Vali Bilmez, daha önceki belediye başkanlarının kendi iradeleri çerçevesinde görev yapamadığına dikkat çekerek, “KCK temsilcileri dağdan aldıkları emirleri yaptırmaya çalıştılar. Bundan dolayı devlet de mecbur kaldı ve kayyum atadı. Arzuladığımız şey bu topraklarda doğup ve yarın öldükten sonra cenazesi bu topraklara gömülecek ve salt amacı Van halkına hizmet olan insanların belediyeleri yönetmesidir” diye konuştu.

“Bölgemizde en büyük sorunumuz işsizliktir”

Bölgede gençlerin çalışabileceği fabrikaların açılması gerektiğine vurgu yapan Bilmez, “Eğer biz gençlerimize iş imkanı oluşturamazsak, Van'ın bütün yollarını sıcak asfalt yapsak bile çözülmez. Onun için gençlerimizin bu bölgede çalışabileceği fabrikaların açılması lazımdır. Fabrikalar için her türlü altyapıyı hazırlamışız. Devlet türlü teşvikler veriyor, ama fabrikatör bu bölgede fabrika açmak istemiyor. Fabrikalar en çok açılım, barış dediğimiz dönemde kapanmış. Buna şaşırdım ve sordum; ‘savaşın olmadığı barışın olduğu bir dönemde fabrikalar niye kapandı?' Barış adına devlet yetkililerinin kimseye dokunmadığı bir dönemde birileri iş adamlarından sürekli haraç aldı, çadırlara çekti, sorguya aldı ve o dönemde iş yapan insanımızın büyük bir kısmı maalesef Van'dan kaçtı. Vanlıya zarar veren babamız bile olsa ona karşı durmamız lazım. Kim ki Van'da bir taşı bir taşın üzerine koyuyor, hizmet veriyorsa buna da destek olmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Örgüte mesafe koyamadıkları için örgütün oyuncağı oldular”

HDP'yi Türkiye partisi olamamış ve örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak gördüklerini dile getiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partililerin devlete destek vermesi lazımdır. Ancak bu bölgede yaşadığımız bir sıkıntımız var. Bu bölgede ciddi oy alan bir parti, örgütle arasına mesafe koyamadı. Dolayısıyla örgüte mesafe koyamadıkları için örgütün oyuncağı oldular. HDP'yi Türkiye partisi olamamış, örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak görüyoruz. Bu yüzden bu bölgede böyle bir çıkmazımız, böyle bir sıkıntımız var.”

“Eski Van'ı özlüyoruz”

Van'da görev yaptığı 15 yıl öncesinde bütün partilerin olduğunu anımsatan Bilmez, “Bugün Van'da şiddet ve çatışma ortamı bütün sosyal renkleri yok etmiş. Ortada sadece iki şey kalmış. Örgüt ve yandaşları, devlet ve yanında duranlar kalmış. Biz eski Van'ı özlüyoruz. Bütün fikirlerin kendini ifade edebildiği bir Van'ı özlüyoruz” dedi.

“Erçek Mahallesi son iki yılda görmediği hizmetleri gördü”

İpekyolu ilçesinde hayata geçirdikleri hizmetlerden bahseden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise “2 yıllık süreçte gerek Erçek, gerekse de Erçek bölgesindeki mahalleler hizmete kavuştu ve hizmetin en güzelini gördü” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler Erçek Yaşam Merkezindeki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaret kapsamında Vali Bilmez'e; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk eşlik etti.