Vali Bilmez, ‘Hoşap' projesini yerinde inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Hoşap' projesini yerinde inceleyerek Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'tan bilgiler aldı.

Geçtiğimiz yıl Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın mevlit programına katılmak üzere Güzelsu Mahallesi'ne gelen Vali Bilmez, beraberindeki heyetle beraber ‘Hoşap' projesini yerinde inceledi. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığı proje ile Hoşap (Güzelsu), tarihi dokusuna uygun yeniden ayağa kaldırılması öngörülüyor. Başkan Tanış'ın seçim vaatlerinden biri olan ‘Hoşap' projesiyle yeni yaşam alanı içerisinde yeşil alan, tarihi alan ve sosyal donatı alanları bölgeye kazandırılacak.

35 bin metrekarelik rekreasyon ve peyzaj alanı olan proje için bakanlık onayını alan Başkan Tanış, projeyi Vali Bilmez ve beraberindeki heyete sundu. Proje alanlarını tek tek gezen Vali Bilmez, Van'ın önemli bir tarihi ve kültürel mirası olan Hoşap Kalesi'nin bu proje sayesinde turizme ve bölge insanına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Başkan Tanış ise, uzun emekler neticesinde projede önemli bir yol kat ettiklerini aktardı. Bu tür büyük projelerin zaman gerektirdiğini belirten Başkan Tanış, “Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Hoşap'ı yeniden ayağa kaldıracak bu mega proje için durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün valimize projemizi yerinde sunduk. Karayolları Bölge Müdürümüz ve büyükşehir daire başkanlarımıza projemize verdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Hoşap hak ettiği hizmetle buluşacaktır” dedi.