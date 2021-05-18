Vali Bilmez inci kefalinin göç yolunda incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beraberinde Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte inci kefali balığının yumurtalarını bırakmak için yoğun göçün yaşandı Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı'nın geçtiği tarihi Bendimahi Köprüsüne gitti. Vali Bilmez ve beraberindekiler, burada Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'tan bilgi alan Vali Bilmez, Van'a yeni atanan ve ilk kez denetim çalışmalarını yerinde inceleyen Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a Van Gölü ve inci kefalinin tarihçesini anlattı. İnci kefalleri 3 yaşından sonra yumurta bırakmaya geldiğini söyleyen Dr. Akkuş, yavru balıklar büyüdüklerinde hangi derede büyüyüp göle geldiyse yaşamı boyunca hep ayrı dereye girdiğini söyledi.

“Geçen sene sadece balığın istihdam ettiği katma değer 12 milyon dolar civarında”

İnceleme ile ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, "Balık göçü başladığından bu yana bu dördüncü gelişim bölgeye. Ben 20 yıl önce de Muradiye'de görev yapıyordum o zaman balığın korunması gerektiği hususunda vatandaşı ikna etmekte ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Elhamdülillah şimdi yöre halk artık balığa sahip çıktı. Hem jandarmamız, hem vatandaşımız, hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait görevlerimiz hepsi balığa sahip çıkıyor. Jandarma ilçe merkezinden Karahan bölgesine kadar 23 kilometrelik yol güzergahında her 3 kilometrede sabit arama kontrol noktasını oluşturup buradaki balığı korumak için tedbir alıyor. Balığın büyüdüğünü, sayısının arttığını da görüyoruz. 20 yıl önce burada 13 balık bir kilo geliyordu, şimdi 6-7 balık bir kilo gelmeye başladı. Buda balığın korunduğunun işareti. Bu sene balık biraz erken derelere akın etmeye başladı. Sezona biraz önden gidiyoruz. Şimdi ise tam zirve dönemde. Öyle tahmin ediyoruz Haziran ortasını artık yavaş yavaş bitecek. Eskiden de Haziran sonuna kadar devam ediyordu. Burada görev alan kaymakam arkadaşlarımız, jandarma komutanlarımız, korucu arkadaşlarınız, ilçe tarım yetkilerimiz hepsini tebrik ediyorum. Sadece burada değil Erciş'te de, Gevaş tarafında da balık 110 civarında dereye akın ediyor ama en büyüğü Bendimahi çaydır. Balığın büyük bir kısmı bu derede. Vatandaşın da devletin de bu balığa sahip çıktığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Basın mensupları da özellikle sizleri de sürekli balığı takip ettiğiniz için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir değer oldu. Artık bütün Türkiye'nin ve Van'ın da ekonomisine ciddi katkı sunar. Geçen sene sadece balığın istihdam ettiği katma değer 12 milyon dolar civarında. İnşallah bu rakam gittikçe daha da büyüyecek” dedi.

“2 kilometre arayla sabit korucu noktaları oluşturduk”

Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, “Arkamda görmüş olduğunuz Bendimahi çayı, yaklaşık olarak 23 kilometre uzunlukta ve inci kefalinin çok yoğun olarak yumurtlama amaçlı girmiş olduğu bir akarsu. Bu yıl özellikle yumurtlama döneminde ekstra önlemler almaya çalıştık. 2 kilometre arayla sabit korucu noktaları oluşturduk. Gece termal kameralarla takip etmeye başladık. Bu da şu anda yaklaşık olarak geçen seneye göre oranlama yapma yaparsak dörtte üç oranında kaçak avcılığı ödemiş olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bu aldığımız tedbirlerle inci kefalin üremesi konusunda sıkıntı yaşamadan kaçak avcılığın önleyerek Van Gölü'müzün değeri olan inci kefalinin yaşamını sürdürmesini, neslinin devam ettirmesini sağlamış olacağız” dedi.