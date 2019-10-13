Vali Bilmez, İskele caddesi esnafını ziyaret etti

Vali Bilmez, çift yöne açıldıktan sonra büyük hareketililik kazanan İskele Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafla

sohbet edip çaylarını içen Vali Bilmez, sorun sıkıntılarını dinledi. İskele Caddesi esnafını ziyaret edip çaylarını içtiğini ifade eden Vali Bilmez, "Güler yüzleriyle bizi karşılayan esnafımızla bol bol sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledim. Alın teri ile rızık mücadelesi veren esnafımıza bereketli bol kazançlar diliyorum" dedi.