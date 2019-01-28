Vali Bilmez, kamu kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Bilmez, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tuşba Belediye Başkanlığına gitti. Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali Bilmez, bir süre Özgökçe'nin makamında sohbet etti.

Daha sonra Vali Bilmez'e, Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe tarafından ilçeye yapılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili sunum yapıldı. Vali Bilmez, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özgökçe ve çalışanlarına teşekkür ederek, Tuşba ilçesinin önemli bir merkez olduğunu ve yapılacak her türlü yatırım ve hizmete destek vereceklerini ifade etti.

Sunumun ardından Vali Bilmez'e, Başkan Özgökçe tarafından günün anısına tablo hediye edildi.

Buradan Tuşba Kaymakamlığına geçen Vali Bilmez'i, Kaymakam Meral Uçar ve ilçedeki kamu kurum müdürleri kaymakamlık binası önünde karşıladı. Kaymakam Uçar tarafından, makam odasında Vali Bilmez'e ilçenin genel durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından Vali Bilmez'e, günü anısına Kaymakam Uçar tarafından filografi tablo hediye edildi.

Daha sonra Vali Bilmez, kaymakamlık binasında incelemelerde bulunarak çalışanlarla sohbet etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Bilmez'in sonraki durağı Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) oldu. VANTSO Başkan Vekili Faruk Biner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, buradan toplantı odasına geçti. Başkan Vekili Biner, Vali Bilmez'e ilin ekonomisine ilişkin sunum yapıldıktan sonra, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesine giren Dede Korkut Hikayelerinin yer aldığı kitabı hediye etti.

Vali Bilmez'in son ziyareti Edremit İlçesi sınırları içerisinde bulunan İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) oldu. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik tarafından karşılanan ve merkez hakkında bilgilendirilen Vali Bilmez, üretim yapan fabrikalarda inceleme yaparak firma sahipleriyle hasbihal etti.