Vali Bilmez, Kent Müzesi ve Fidanlık Parkında incelemelerde bulundu

Göreve başladıktan sonra yoğun bir mesai harcayan Vali Bilmez, bu hafta sonunda da gezi ve incelemelerini sürdürdü. Vali Bilmez, bu kapsamda ilk olarak Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının ortak yürüttüğü proje olan Kent Müzesini ziyaret etti.

Van'ın tarihi ve kültürüne ışık tutacak Kent Müzesinde yapılan restorasyon çalışmalarını detaylı bir şekilde inceleyen Vali Bilmez, restorasyonun geldiği aşama ve binanın tarihi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradaki incelemelerinin ardından Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları yapılan Fidanlık Parkına geçti. İçerisinde konferans salonu, eğitim birimleri, kültürel alanlar, bisiklet parkuru, tırmanma duvarları ve kamelyaların bulunduğu 700 bin metrekarelik park alanında inceleme yapan Vali Bilmez, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yine park içerisinde bulunan ve tadilatları büyük oranda tamamlanan binalarda da inceleme yapan Vali Bilmez, parkın tamamlanmasıyla Van'ın önemli bir yeşil alan ve sosyal mekana sahip olacağını ifade etti.