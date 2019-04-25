Vali Bilmez Kur'an-ı usulüne göre güzel okuma kursu dönem sonu kapanış programına katıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Müftülüğünün düzenlediği Kur'an-ı usulüne göre güzel okuma kursunun kapanış programına katıldı.

Van Müftülüğünün düzenlediği ve Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'ndeki Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan program Kuran'ın Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, açılış konuşmasını yaparak, kursiyerlerin 6 ay boyunca burada kursa tabi tutulduğunu söyledi. Emekli İl Müftüsü Nimetullah Arvas ve Müftü Vekili Sebahattin Keski'nin konuşmalarının ardından Vali Bilmez programa katılanlara hitap etti. İmamların topluma yön veren davranışlarıyla örnek olması gereken insanlar olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Biz söylediklerimizle değil yaptıklarımızla tebliğ yapıyoruz. Eğer biz hayatımızda cimri isek, hiç camimizde, evimizde kimseye çay ikram etmemişsek, cemaatimize biz cömertlik ile ilgili ne anlatırsak anlatalım bunun kıymeti yoktur. Onun için biz davranışlarımızla, yaşantımızla örnek olacağız. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Biz imamlarımızın emin kişiler, hakemliğine başvurulan kişiler olmasını istiyoruz. Eğer bir imam adil, örnek ve fedakarsa ikna edemeyeceği kimse yoktur. Anlattıklarınızı güzel ve yumuşak sözlerle anlatın. Eğer diyanet mensuplarımız topluma örnek olabilirse sorunlarımızın yüzde 80'inin kendiliğinden çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Meslek içi eğitimin çok önemli olduğunu vurgu yapan Vali Bilmez, bu tür eğitim programlarını başarabilen kurumlardan birinin de Diyanet İşleri olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından program, kursiyerler tarafından yapılan ilahi dinletisiyle son buldu. Programa, ilçe müftüleri, imamlar ve kursiyerler de katıldı.