Vali Bilmez LGS birincilerini ödüllendirdi

LGS sınavında sorularının tamamını doğru cevaplayıp 500 puan alarak Türkiye'deki 97 birinci öğrenci arasına Özalp nüfusuna kayıtlı Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar ve İpekyolu Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ da girdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, büyük başarı elde eden Türkiye birincisi Hakan Şakar ve Yusuf Enes Yolcudağ'ı Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kabul ederek kutladı. Öğrencilerin gayretlerinin karşılığını aldığını söyleyen Vali Bilmez, “Türkiye'de Van'ın sesi, gururu oldunuz. İnşallah dünyada da Aziz Sancar gibi Türkiye'nin sesi olacaksınız. İyi beyinler olacak ve yaşamınızla örnek teşkil edeceksiniz. İnşallah sizi daha iyi yerlerde göreceğiz. Ancak bir yerlere gelirken, ülkemizi, ailemizi, coğrafyamızı asla unutmayacağız” dedi.

Program, Vali Mehmet Emin Bilmez'in LGS birincisi öğrencileri ödüllendirip fotoğraf çekimiyle son buldu.