Vali Bilmez, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

İlk olarak Alaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Bilmez'i, mahalle girişinde Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Muhtar Zeki Akyürek ve vatandaşlar karşıladı. Buradaki taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bilmez, birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların sorunlarını dinledi. Alaköy Mahalle Muhtarlığını da ziyaret eden Vali Bilmez, buradan Atmaca Mahallesi'ne geçti.

Muhtar Tuncer Şahar ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, vatandaşlarla çay içerek hasbıhal etti. Van'ın depremden sonra çok büyüyüp geliştiğini anlatan Vali Bilmez, “Devlet millet el ele vererek çok güzel işler yaparız. Burada huzur ve güveni sağladıktan sonra, istihdam alanları açılır ve insanlar iş, aş sahibi olur” dedi.

Daha sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Bilmez'e Muhtar Tuncer Şahar tarafından günün anısına plaket verildi. Vali Bilmez, ziyaret sonunda ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar ve vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle gezisine Vali Bilmez'in yanı sıra, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesinden bazı daire başkanları da katıldı.