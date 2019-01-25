Vali Bilmez, mahallelerde vatandaşlarla buluştu

Göreve geldiği günden bu yana ziyaretler gerçekleştiren Vali Bilmez, ilk mahalle ziyaretini de Edremit ilçesinin Çiçekli ve Köşk mahallesine gerçekleştirdi. İlk olarak Edremit ilçesinin Çiçekli Mahallesi'ne giden Vali Bilmez, Kaymakam Atıf Çiçekli, Mahalle Muhtarı Nurettin Kıyak ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Çiçekli Mahallesi taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bilmez, vatandaşların sorunlarını dinledi. Birlik, beraberlik ve huzur ortamında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını anlatan Vali Bilmez, bölgede öncelikli olarak işsizliğin çözüme kavuşması gerektiğine dikkat çekti. İşsizliğin çözümünün bölgeye yatırımın gelmesiyle olabileceğini anlatan Vali Bilmez, yatırımcının da huzur ve güven olan yerlere geleceğini söyledi.

Vali Bilmez, daha sonra Edremit ilçesi Köşk Mahallesi'ne geçti. Burada Muhtar Mehmet Salih Ertem ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, vatandaşlarla hasbıhal etti. Sorunları yerinde dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdüreceğini anlatan Vali Bilmez, sorunları devlet-vatandaş işbirliği ile çözeceklerini dikkat çekti.

Vali Bilmez, daha sonra aynı mahallede bulunan Edremit Olimpik Binicilik Merkezini ziyaret etti. Vali Bilmez, Van Gölü sahili boyunca yapılan yatırımları ve sosyal tesisleri de inceledi.

Ziyaretlere Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek de katıldı.